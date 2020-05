Du bruit et des «cycloactivistes» pour sonner l’alarme climatique

Rédiger un nouveau commentaire

Et ces éco terroristes ? Ils respectent les valeurs démocratiques et constitutionnelles suisses qui garantissent le libre choix du déplacement ? Les verts veulent juste ponctionner d'avantage le pouvoir d'achat des classes moyennes avec leurs taxes carbone. Ils veulent réserver les voyages en avion juste pour leurs élites de gauchos bobos.

On en a rien à secouer de ces guignols. Et si la presse perd tant de moyens surtout ces temps il serait bon qu'elle se pose les bonnes questions au lieu de continuer sa propagande orientée, sinon bye bye!

Zorgl 16.05.2020 à 11:34

Le cirque gaucho climatique et ses relais dans la presse gauchiste désormais subventionnée par les impôts du contribuable, celui qui bosse et qui »pollue ». Nous avions enfin l’occasion de mettre au chômage 50% de ces activistes déguisés en journalistes. Vu que leur job ne vaut rien et n’a aucune utilité ils auraient pu faire un vrai job, comme ramasser les ordures.