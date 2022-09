Chavornay : Du bruit, une altercation verbale et six coups de feu

Des coups de feu ont éclaté au centre de Chavornay (VD) il y a une dizaine de jours. Un quadragénaire a été blessé. 20 minutes/Lecteur-Reporter

Christian* était plutôt de bonne humeur ce jour-là. Le 30 août, à partir du matin, il a bu des verres de bière et de vin dans plusieurs établissements de Chavornay. Ce restaurateur invalide depuis 2012 à cause de problèmes cardiaques avait passé une partie de la journée dehors avec un pote. Il se réjouissait de quitter l’agitation de cette commune dont il a vu la population quasiment doubler en vingt ans (de 2800 à 5400 habitants) pour un nouvel appartement dans un village calme du Jura vaudois, dès cet automne. Quand il est retourné à son studio vers 19h, Christian a vu Jack*, un des trois garçons de Tiago*, son voisin informaticien âgé de 44 ans, jouer dehors avec le fils du propriétaire du bâtiment. Au bruit des enfants s’ajoute celui de Tiago, qui, de chez lui, les fenêtres ouvertes, parle fort au téléphone. «Il ne hurle pas mais il a la voix qui porte. Si on ne le connaît pas, on pourrait croire qu’il est en train de se disputer», nuance un proche de l’exubérant informaticien employé d’une boîte vaudoise.

«Si tu veux que j’arrête, demande à ton papa d’arrêter de gueuler.» Christian, auteur des coups de feu actuellement en détention provisoire

«Il était excédé par le bruit et s’est mis à jouer un instrument dont le son rappelle la vuvuzela qu’on entend dans les stades de foot. Jack, lui a demandé d’arrêter», raconte une voisine. «Si tu veux que j’arrête, demande à ton papa d’arrêter de gueuler», aurait rétorqué le rentier AI âgé de 63 ans. Tiago entend l’échange et s’énerve. Les deux hommes s’invectivent. Tiago demande à Christian de sortir dehors pour qu’ils s’expliquent entre hommes. L’ancien tenancier d’un restaurant à Chavornay voit rouge. Il est 19h20. Christian prend une des armes à feu qu’il détient légalement et, de sa salle de bains, la pointe en direction du bureau de Tiago situé en face. Il fait feu une fois, deux fois… Jusqu’à six fois. Une balle touche le Portugais à l’abdomen. «Mon fils a immédiatement pensé à sa famille et il a couru pour demander à sa femme et à ses enfants de se planquer. C’est là qu’il a été atteint au thorax par un autre tir», témoigne la maman de la victime, venue expressément du Portugal après les évènements. La maman, qui a dans les bras son bébé de 11 mois, et Jack accourent. Le garçon comprend rapidement la situation. «Mon papa s’est fait tirer dessus par le voisin bizarre», explique-t-il à sa maman.

«Il a quitté les soins intensifs»

Christian réalise qu’il vient de commettre une énorme bêtise. Il ne se démonte pas. Il informe les voisins, appelle le 117 déjà contacté par plusieurs autres habitants ainsi que la femme de la victime, pleure et se tient la tête en priant pour qu’il n’y ait pas mort d’homme. De mort d’homme, il n’y a pas eu. Mais le pire a été frôlé. En attendant l’arrivée de l’ambulance, le propriétaire de l’immeuble où réside Tiago essaye de stopper l’hémorragie avec des serviettes. Blessé à l’abdomen et au thorax, le quadra a été acheminé au CHUV dans un état très préoccupant. Il semble désormais hors de danger. «Mon fils a subi deux opérations chirurgicales au CHUV. Heureusement, il n’est plus aux soins intensifs mais aux soins continus», indique la maman de l’informaticien. Choqués par le déroulement des événements, deux des trois enfants de Tiago sont actuellement suivis sur le plan psychologique.

Christian est en détention préventive. Vendredi, nos tentatives de joindre le procureur qui instruit l’affaire et les avocats des parties ont été infructueuses.

*Prénoms d’emprunt

Informaticien aux horaires décalés Selon le voisinage, Tiago est actif dans le domaine de la sécurité en informatique. Employé d’une boîte vaudoise, il travaillerait souvent à domicile. «On l’entendait parler ou pianoter très fort sur son ordi au milieu de la nuit. Il interagissait avec ses interlocuteurs via Skype ou par téléphone. Il avait des horaires décalés et s’exprimait souvent en anglais. Il paraît qu’il travaillait beaucoup avec l’Asie», affirme un locataire. D’ailleurs, selon nos informations, il a vécu en Chine, pays dont est originaire la maman de ses trois garçons. Il est aussi connu pour son penchant pour les jeux vidéo. Outre Christian, Tiago aurait également eu un différend avec une locataire à cause du bruit. «La voisine a contacté le propriétaire pour se plaindre», indique un habitant. Le propriétaire n’a pas souhaité confirmer: «Il faut se renseigner auprès de la police.» Contactée vendredi, la femme de Tiago nous a donné rendez-vous au CHUV. Ensuite, après de longs conciliabules au téléphone avec son mari et une tentative de joindre l’avocat de celui-ci, elle a finalement renoncé à s’exprimer.