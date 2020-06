Lausanne

Du café et du charbon pour une fresque murale

Sébastien Pridmore, qui n’utilise que des pigments naturels pour ses oeuvres, s'est inspiré d'une photo montrant une scène de vie d'un quartier populaire en 1900.

L'artiste vaudois n'utilise plus de couleurs industrielles. Il crée lui-même ses propres peintures, avec des pigments naturels comme le safran, la betterave, le curcuma ou encore le café. Pour la ruelle du Lapin-Vert, il s'est servi de café et de charbon pour obtenir une teinte sépia qui rappelle les images d'antan.

L’artiste s'est inspiré d'une photo montrant une scène de vie d'un quartier populaire en 1900. On y voit des enfants et des femmes en habit d'époque, un chien et un boucher. Une résine et un vernis ont été ajoutés pour permettre à la fresque de perdurer, indique un communiqué de presse mardi.