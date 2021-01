On peut désormais trouver du cannabis de synthèse potentiellement mortel sur le marché noir vaudois. Une première, d’après une étude de l’Université de Lausanne (UNIL) qui a décelé une dizaine de traces de cette substance en septembre et novembre derniers, explique le professeur Pierre Esseiva au quotidien « 24Heures ».

Pour ce faire, le professeur à la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique a eu accès à quelque 260 fleurs de cannabis et de haschich saisies par les polices cantonale et lausannoise. Les résultats ont démontré que sur les 260 échantillons testés, 60 se sont révélés être du CBD. Seize contenaient des cannabinoïdes de synthèse.