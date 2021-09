Prix du «transport absurde» - Du cep à la Coop, ce vin parcourt 20’680 km en bateau et en camion

Il y a aussi de bons élèves

En parallèle, l’Initiative des Alpes décèrne également un prix plus positif, le Cristal de Roche, qui récompense des initiatives durables. Cette année, c’est l’entreprise de surcyclage Revendo, qui donne une deuxième vie à des appareils électroniques, qui a été élue. «Des spécialistes examinent les appareils et leur apportent les améliorations techniques nécessaires. Ceux-ci, remis à neuf, sont ensuite revendus. Les appareils sont donc utilisés plus longtemps et Revendo épargne ainsi de nombreux kilomètres de transport à des appareils qui sinon seraient fabriqués et transportés tout autour du globe», note l’Initiative des Alpes.