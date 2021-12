repas de fin d’année - Du champagne pour accompagner son repas de Noël

Boisson de fête, le champagne peut effrayer quand il s’agit d’en choisir un pour accompagner un plat. Pourtant, il en existe pour tous les goûts et pour tous les menus.

Comment accorder le champagne à son menu?

«La règle de base est qu’avec un plat très salé ou iodé – comme du caviar ou des fruits de mer –, on privilégiera un champagne avec un petit taux de sucre. L’extra-brut contient entre 0 et 6 grammes de sucre par litre, le brut, entre 6 et 12», conseille Paolo Basso, sommelier ayant remporté les titres de Meilleur sommelier d’Europe en 2010 et Meilleur sommelier du monde en 2013. «Le but du champagne est de rester longtemps en bouche. Un blanc de blancs (100% chardonnay) comme le Prestige Blanc de Blancs Duval-Leroy, peut accompagner beaucoup de plats différents.»

Pour Charles Duval-Leroy, directeur commercial et marketing de la maison Duval-Leroy en Champagne, la cuvée Femme de Champagne Brut Grand Cru, à base de chardonnay et de pinot noir vinifié en blanc, fait plaisir au plus grand nombre. «Il ne faut pas hésiter à le laisser un peu dans le verre pour magnifier tous les arômes.»

Quels verres choisir? Le choix du verre a son importance. Pour Charles Duval-Leroy, «les coupes à la forme très évasée laissent les bulles s’évaporer trop rapidement et les flûtes trop étroites ont tendance à atténuer le goût du champagne». La meilleure option reste le verre tulipe.

Pour accompagner un foie gras, un champagne rosé ou un blanc de blanc extra-brut (entre 0 et 6 grammes de sucre par litre) sont recommandés. Un champagne brut ira très bien avec du fromage. La viande de bœuf se marie parfaitement avec du champagne rosé. «Les champagnes extra-bruts avec un goût minéral, presque salé en fin de bouche, s’accordent avec l’agneau ou des asperges», ajoute Charles Duval-Leroy.

Pas avec le dessert

«Il vaut mieux boire du champagne avant le dessert, puis après. On aura ainsi moins cette impression de sucre dans la bouche», indique Charles Duval-Leroy. Paolo Basso précise: «Si on boit le champagne avec un mets sucré, il n’y aura que l’amertume de la boisson qui ressortira. Ou alors il faut choisir un champagne extra-sec, sec ou demi-sec, plus sucré.»

Comment lire l’étiquette? «Il existe différents types de champagnes. La plupart sont des assemblage de trois cépages, Il y a aussi des monocépages tels que le blanc de blancs, 100% chardonnay, ou le blanc de noirs, 100% pinot», détaille Paolo Basso. «L’indication d’un millésime n’est pas forcément gage de qualité. S’il n’est pas indiqué, c’est qu’il s’agit d’un assemblage de plusieurs années.» Et pour les crus? «Les grands crus sont composés de 100% de raisins de 17 villages sélectionnés, les 1er crus proviennent de 42 villages. Sans indication, le vin vient d’ailleurs en Champagne.»

Les deux spécialistes s’accordent sur le fait que les goûts restent personnels: «Il faut faire les associations qui vous plaisent».

Le champagne se garde-t-il?

«Lorsqu’un champagne est mis en vente, c’est qu’il est prêt à être dégusté», indique Charles Duval-Leroy. «Les bouteilles de champagne gardées dans les caves par les producteurs contiennent encore des levures et ne prennent pas d’âge. Dès que celles-ci sont enlevées du liquide – on appelle cette étape le dégorgement –, le vin ne se garde qu’un an maximum, car il vieillit.» Il est donc préférable de boire le champagne sans trop attendre et de ranger les bouteilles à l’abri de la lumière: «Une demi-journée au soleil fait déjà des dégâts. Si les bouteilles sont foncées, c’est pour filtrer un maximum de rayons UV.»