superaliment – Du champignon dans son café latte pour retrouver la forme

Des champignons dans un café latte pour une boisson qui vous veut du bien. Le mélange semble intrigant, mais c’est la nouvelle tendance venue des États-Unis et qui arrive en Europe.

Si la médecine traditionnelle chinoise utilise les champignons depuis plus de trois mille ans, c’est la forme sous laquelle on les consomme qui a changé et qui les rend populaires actuellement. Au lieu de gélules, des marques ont préféré les proposer sous forme de poudres, dont certaines sont mélangées à du café.

Quels bienfaits?

Pas besoin de broyer des chanterelles et des bolets pour les mettre dans sa boisson du matin. Il s’agit de champignons médicinaux: du reishi, du chaga, du cordyceps, du «lion’s mane» et d’hydne hérisson. Antioxydants, ils peuvent avoir des bienfaits sur les systèmes cardiaque et cardiovasculaire, stimuler le système immunitaire, soulager les inflammations ou réduire le stress et l’anxiété, car ils contiennent des protéines, des oligo-éléments et de la vitamine D.

Les champignons étant des aliments alcalins, ils peuvent équilibrer l’acidité du café en le rendant moins agressif pour l’estomac. De plus, ils sont aussi source de minéraux comme le calcium, le magnésium, le fer, le cuivre ou le potassium. D’après Forbes, beaucoup, au Japon et en Chine, ne jurent que par ses effets antibactériens et anti-inflammatoires.

La marque Café Royale – notamment vendue à la Migros – vante leur goût terreux et épicé qui se marie très bien avec la caféine. Toutefois, il faut rester attentif à la qualité de la poudre de champignons, car celle-ci ne doit contenir ni additif artificiel ni sucre.

À Seattle, le Wunderground Cafe souhaite démocratiser cet ingrédient. Les intitulés des boissons et des plats promettent énergie, positivité, concentration et réduction de l’anxiété. Il propose également à la vente leurs propres préparations.