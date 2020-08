TF1 Du changement dans les fauteuils de «The Voice»

Deux coaches du télécrochet ne reviendront pas dans la saison 10. Ils seront remplacés par un ancien et un petit nouveau.

Pour tenir compagnie à Marc Lavoine et Amel Bent, TF1 et ITV Studios France ont misé sur un ancien du télécrochet ainsi que sur un artiste qui a déjà chanté sur le plateau de «The Voice», mais qui ne s’était encore jamais mis dans la peau d’un coach.

Ce sont donc Florent Pagny et Vianney qui auront la lourde tâche de choisir des talents et de les emmener vers la victoire la saison prochaine. Le premier connaît bien la maison, puisqu’il a été coach durant sept saisons entre 2012 et 2018. En juin 2019, il avait déclaré vouloir revenir l’année de ses 60 ans, en 2021. Son voeu a donc été exaucé. Quant au second, cela faisait plusieurs années que la Une souhaitait l’engager pour son télécrochet, mais l’interprète de «Pas là» ne se sentait pas encore prêt… jusqu’à aujourd’hui.