Valais

Des puits d’eau potable contiennent du chlorothalonil

Le fongicide, interdit d’utilisation depuis le début de l’année 2020, a été détecté dans plus de la moitié des puits testés à travers le canton.

Le Service de la consommation et affaires vétérinaires du Valais (SCAV) a décelé la présence de métabolites du chlorothalonil dans des puits du canton fournissant de l’eau potable. Sur 25 puits examinés, 13 contiennent des traces de ce fongicide, désormais interdit.

Dans cinq puits, la valeur maximale de 0,1 microgramme par litre a été dépassée, indique lundi le canton du Valais dans un communiqué. Sont concernées les communes de Fully, Monthey, Sierre, Sion et Vétroz.

Trois puits (à Fully, Sierre et St-Léonard) ont montré une concentration de métabolites proche de 0,1 μg/l et cinq autres puits (à Rarogne, Saillon, Saxon et Sion) ont mis en évidence des métabolites inférieurs à la valeur maximale.