Suisse

Du chocolat tombe du ciel à Olten

Il pleut du cacao depuis quelques jours dans la zone industrielle de la ville soleuroise. Un défaut du système de ventilation d’un célèbre chocolatier en est la cause.

C’est le rêve de beaucoup d’amateurs de chocolat. Et il s’est réalisé dans le canton de Soleure. A Olten, il pleut du cacao depuis quelques jours. C’est un passant qui a remarqué qu’une «fine couche de poussière brune» s’était déposée sur des voitures garées dans la zone industrielle de la ville. Il en a fait part à l’«Oltner Tagblatt», qui a découvert le pot aux roses. Et non, la cité soleuroise n’est pas en train de se transformer en douceur géante. C’est simplement la fabrique locale Lindt & Sprüngli qui est à l’origine de ces émanations.