Festivals - Du cinéma à toutes les sauces

GIFF Films, séries, territoires virtuels, concerts… Programme fourni pour le Geneva International Film Festival ( GIFF ), qui prend ses quartiers à Genève du 5 au 14 novembre. Allez jeter un oeil à « Dead & Beautiful » ce vendredi, tentez « Scenes from a Marriage », avec Jessica Chastain et Oscar Isaac, ou la série franco-suisse « Sacha », samedi, puis « Belle », d’Hosoda Mamoru, ou « Kamikaze » dimanche. Pour commencer…

Ciné-Festival Une flopée d’avant-premières sont à découvrir jusqu’au dimanche 7 novembre à Cinétoile, à Prilly Malley (VD), dans le cadre du Ciné-Festival. Les réjouissances débutent ce mercredi 3 novembre avec «Animal» de Cyril Dion (qui sortira ensuite le 1er décembre) et se poursuivront avec «La pièce rapportée», «Un héros», «A Good Man», «L’événement», «SOS Fantômes: l’héritage»… Et plein d’autres. En parallèle, le réalisateur d’«Olga» Elie Grappe donnera une Masterclass à l’ECAL – où il a fait ses armes – ce jeudi 4 novembre. Son magnifique film, qui représentera la Suisse dans la course aux Oscars, sortira ensuite le 17 novembre.