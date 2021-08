Gamescom 2021 : Du cloud gaming sur les consoles Xbox en fin d’année

Microsoft a annoncé l’arrivée prochaine de sa plateforme Xbox Cloud Gaming sur Xbox One et Xbox Series X/S.

Microsoft veut rendre son offre de cloud gaming accessible au plus grand nombre d’appareils.

Microsoft a profité de sa conférence, mardi, au salon Gamescom 2021 pour annoncer que son service Xbox Cloud Gaming (xCloud) allait débarquer aussi sur les consoles de la firme pour les abonnés Ultimate de l’offre Xbox Game Pass. Ils pourront ainsi bénéficier de la plateforme de cloud gaming, qui propose l’accès payant à une bibliothèque de plus de 100 jeux, sur Xbox One et Xbox Series X/S en fin d’année.