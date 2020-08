Écologie Du CO2 qui se transforme en produits de nettoyage

Une filiale de Migros s’est alliée à une start-up pour fabriquer de l’alcool à partir de gaz carbonique.

Concevoir des détergents à partir de gaz qui, autrement, contribuerait au réchauffement climatique? Le principe, pour le moins surprenant, est utilisé depuis peu dans l’industrie, et notamment par Mibelle, filiale de Migros.

L’enseigne voit deux avantages à cette technologie dans une perspective de développement durable: «D’une part, le recyclage du CO2 réduit les émissions de gaz à effet de serre et, d’autre part, Migros évite, dans le domaine des produits de lessive et des détergents, l’utilisation d’alcool produit de manière classique, à savoir à base de sucre de canne ou de sucre de betterave.» La production d’alcool industriel à partir de gaz à effet de serre passe par un processus de fermentation analogue à celui de la fabrication de bière. Pour recycler le CO2 rejeté dans l’atmosphère, on utilise des micro-organismes capables de transformer directement le gaz carbonique en alcool. Ce dernier est stocké dans des cuves avant d’être utilisé pour les produits de nettoyage.