«Je suis passé du paradis à l’enfer»

Pourtant, au moins 48h après que le couac a été identifié et qu’un dispositif a été mis en place pour stopper net la commercialisation du jeu à gratter, le produit était encore en vente dans certains commerces. Pour preuve, le 28 octobre, pour ses 37 ans, Louis* a acheté en tout 140 billets à gratter Doudoune. Et pour son anniversaire, c’est comme si toutes les planètes s’étaient alignées. «Je me suis retrouvé avec un total de gains à six chiffres. Je n’en ai pas dormi pendant plusieurs nuits. Adieu les fins de mois difficiles. Une nouvelle vie: faire plaisir et se faire plaisir», imaginait ce père de famille. Il est tombé de haut quand il s’est rendu au siège de la LoRo pour que ses gains lui soient versés. «Un collaborateur est venu me dire que mes tickets étaient perdants en réalité et est retourné à son bureau en me laissant là, en plan. J’étais passé du paradis à l’enfer», se désole Louis. Mais, pour le trentenaire, l’affaire n’est pas terminée: il a actionné sa protection juridique.