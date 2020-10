EPFL : Du courant électrique pour stabiliser les sols argileux

Des scientifiques de l’École polytechnique fédérale de Lausanne ont élaboré un procédé de stabilisation des sols peu perméables à l’aide d’électrodes plantées dans le sol.

Biociment prometteur

Depuis quelques années, un biociment produit sur place et à température ambiante semble prometteur pour la stabilisation de nombreux types de terrain. La méthode consiste à lier durablement les particules par des cristaux de calcite en tirant parti du métabolisme de bactéries.

Peu gourmande en énergie et peu onéreuse, elle est prête à se déployer rapidement ces prochaines années. Mais ce processus bio-géo-chimique nécessite l’imprégnation du terrain. Il est donc pour l‘instant difficilement compatible avec des sols argileux et peu perméables.

Comme une pile géante

«Les résultats montrent la capacité du système géo-électro-chimique d’influencer l’évolution de la calcification et surtout les phases-clés de la formation et de l’agrandissement des cristaux, ces liaisons qui améliorent le comportement de sols», note Dimitrios Terzis, coauteur de l’article, cité mardi dans un communiqué de la haute école lausannoise .

Dans le procédé menant au biociment, des ions carbonate et calcium dissous entrent en jeu. Ils portent une charge opposée. En créant un champ électrique avec des anodes et des cathodes insérées dans le terrain, un peu à l’image d’une pile géante, ces ions sont forcés à passer à travers les milieux peu perméables. Ils se croisent, se mélangent et finissent par provoquer la réaction attendue.