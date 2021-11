France : Du diamant aux voitures de luxe, 300 objets saisis sont mis aux enchères

Afin de «renflouer» le budget de l’État ou de lutter contre les addictions ou le proxénétisme, la France va vendre aux enchères, vendredi, des objets confisqués à des criminels.

«Nous allons taper au portefeuille les criminels», a lancé, jeudi, le ministre français de la Justice, É ric Dupond-Moretti, en présentant plus de 300 lots d’objets de valeur saisis ou confisqués par la justice qui seront mis aux enchères vendredi, du diamant à la voiture de luxe.

Montant un instant dans une Lamborghini confisquée, garée devant Bercy, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a lancé à la presse: «Si quelqu’un a 150’000 euros, c’est la mise de départ, mais j’espère que ça va nous rapporter plus!» Lors d’une conférence de presse au ministère de l’Économie, É ric Dupond-Moretti a souhaité que «la confiscation» de biens soit élargie et ne se limite pas à la lutte contre la délinquance économique et financière ou à la criminalité organisée.

L’utilité de la confiscation

Voitures de luxe, vins prestigieux, montres de maîtres-horlogers … Les 310 lots d’objets, saisis ou confisqués dans le cadre de procédures pénales, seront vendus aux enchères vendredi, à Bercy, à l’occasion du dixième anniversaire de l’Agence de gestion et recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), placée sous la tutelle du ministère de la Justice.

La confiscation «doit devenir l’une des peines centrales de notre Code pénal», a souhaité É ric Dupond-Moretti. «Cette sanction patrimoniale n’a pas vocation à se limiter à la lutte contre la délinquance économique et financière ou la criminalité organisée», a déclaré le ministre. «Elle doit devenir également un instrument de lutte contre la délinquance au quotidien, afin de faire en sorte que le crime ne paie plus, que le délit ne paie plus. Autrement dit, nous allons taper au portefeuille les criminels.»