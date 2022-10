Zurich : Du diesel à 23 centimes le litre à cause d’une virgule mal placée

L’affluence était grande, mercredi soir, dans une station-service BP de Winterthour. Le diesel était vendu à 23 centimes le litre. Normalement, le carburant coûte plus de 2 francs le litre. Un collaborateur de BP confirme l’incident. «Mercredi soir, il y a eu un ajustement des prix des carburants. À cette occasion, la virgule a été placée au mauvais endroit.»

Un autre lecteur raconte avoir vu «une camionnette remplir un grand récipient avec 2000 litres de diesel». Il ajoute qu’environ 60 voitures ont profité du prix bas du diesel et que plus de 100 véhicules faisaient encore la queue. Vers 23 heures, un collaborateur est arrivé et a pu réparer l’incident. Il a renvoyé toutes les voitures qui étaient encore dans la file d’attente.