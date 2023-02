Vaud: Du Donbass en guerre à la vie de village bien de chez nous

Annie et Marc le jour de l’arrivée des Torchenko, il y a près d’une année. Marc Visinand

«Maintenant, j’ai des amis ici. J’ai l’impression d’être en famille.» Annie Torchenko et ses deux enfants, Masha et Misha, vivent dans un appartement situé dans l’ancienne école de Maracon (VD). La famille a fui le Donbass il y a une année, au début de la guerre en Ukraine. En quelques mois, les Torchenko ont su s’intégrer dans la bourgade de 550 habitants. Les deux enfants fréquentent l’école locale et comprennent désormais bien le français. Annie suit également des cours de langue et participe à la vie villageoise, comme durant le marché de Noël de la localité, pour lequel cette fleuriste de profession a confectionné des décorations.

Une intégration qui ravit Marc Visinand, municipal chargé des Bâtiments, de l’Urbanisme et des Écoles. C’est sur son impulsion que la commune a réaffecté un appartement laissé à l’abandon pour accueillir une famille ukrainienne. Une initiative immédiatement saluée par le syndic de la commune et les villageois. «Le 4 mars 2022 à midi, on a lancé un appel à la population pour obtenir de l’aide dans les travaux. Le soir même, 25 personnes étaient disponibles pour nous aider. C’est génial», explique-t-il.

En parallèle, les citoyens se sont mobilisés pour fournir meubles, vaisselle et produits de première nécessité aux nouveaux venus. «Quand j’ai vu comment tout avait été meublé avec tendresse et amour, j’ai été très touchée», se remémore Annie. Le 4 mars prochain, une fête sera même organisée en souvenir de la mobilisation villageoise. Au programme, vin rouge, vin blanc et pâtisseries ukrainiennes.