Du fait du Covid, Mylène Farmer annule une date à Genève

Concert : À cause du Covid, Mylène Farmer annule une date à Genève

L’entreprise d’événementiel évoque une problématique liée à la fin des restrictions dues au Covid: «Le concert de Genève a été mis en vente en pleine pandémie (ndlr: en octobre 2021), avec des restrictions de jauge qui nous obligeaient à ne mettre en vente que 50 % des places et à répartir les places sur deux dates. En Suisse, les restrictions ont finalement été retirées et nous pouvons à nouveau produire des concerts en pleine capacité. Pour cette raison, nous devons annuler la date prévue le vendredi 16.»

Mylène, pas responsable

Tout en insistant sur le fait que «la production de l’artiste et Mylène Farmer ne sont en aucun cas responsables de ce changement», Live Music Production affirme que les personnes qui ont acheté des places assises pour le concert du vendredi 16 seront automatiquement remboursées. «Les places assises pour le samedi sont déjà bien vendues et nous ne pouvons que vous encourager à ne pas attendre pour racheter vos billets pour le samedi, le plus rapidement possible, si le coeur vous en dit», ajoute le communiqué.