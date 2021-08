make-up - Du fluo sur les yeux

Du rose et du fuschia, il y en aura dans la première collaboration de maquillage de la rappeuse australienne Iggy Azalea avec la marque BH Cosmetics. Elle admettait, en août, dans «New Beauty», avoir «toujours eu la nostalgie des années 2000». La gamme, qui sort le 29 août, s'appelle Totally Plastic et se compose d'ombres à paupières rose, violette et bleue, de gloss et de faux cils, entre autres produits qui rappellent cette période.