Football – Du foot caviar et des maladresses en Ligue 1

Les Aiglons font leur nid! Consolidant sa troisième place derrière Paris et Marseille, Nice a battu Angers 1-0 dimanche en Championnat de France (Ligue 1) pour distancer Strasbourg, quatrième, qui a calé à Saint-Étienne (2-2) et voit revenir dans son rétroviseur Rennes, tombeur de Troyes (4-1).

Nice consolide sa 3e place

Les Aiglons ont repris leur marche en avant grâce à un but opportuniste de Justin Kluivert, qui a glissé le ballon entre les jambes du gardien angevin Danijel Petkovic (19e).

Cela a suffi au bonheur du «Gym», qui a couru après un deuxième but pour se mettre à l’abri: Képhren Thuram (11e) et Andy Delort (66e) ont vu leurs buts respectifs annulés pour hors-jeu et Kasper Dolberg a multiplié les tentatives brûlantes (15e, 35e, 62e), en vain.