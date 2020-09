Dans «Captain Tsubasa: Rise Of New Champions», on suit les pérégrinations du jeune prodige du ballon rond Tsubasa Ozora, rebaptisé Olivier Atton dans la version française du dessin animé. Pour bien commencer le jeu et comprendre ses finesses, on conseille de suivre les deux modes scénarisés «Épisode: Tsubasa» et «Épisode: Nouveau héros». C’est ainsi que l’on enchaîne les rencontres entrecoupées de longues «cutscenes» fidèles à l’animé. Un gros travail de fan service a été effectué par les développeurs, désireux de satisfaire les nostalgiques de la licence. Mais quand est-il sur le terrain?

À mille lieues d’une simulation comme «FIFA», le titre de Bandai Namco sert un football dynamique, mais très sommaire. Seuls les tirs spéciaux merveilleusement bien mis en scène tirent leur épingle du jeu et donnent quelques frissons... les premières fois du moins. Une fois les bases comprises, on matraque les boutons et le gardien adverse dans le but de marquer enfin. Et on recommence encore et encore. On regrette amèrement que «Captain Tsubasa: Rise Of New Champions» ne daigne pas offrir une jouabilité plus intéressante que cela. Surtout lorsque l’on contemple tous les efforts déployés pour faire revivre cette franchise.