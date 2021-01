Dans l’univers de Hulk, il y a Bruce Banner, le scientifique qu’on surnomme Hulk quand il se transforme en colosse vert. Le dernier acteur en date à l’avoir interprété est Mark Ruffalo, dans les sagas «Thor» et «Avengers». Il y a des méchants, dont L’Abomination, incarné par Tim Roth dans «L’incroyable Hulk» (2008) – opposé à un Hulk incarné alors par Edward Norton.

Mais il y a aussi des femmes. Et pas seulement l’avocate et cousine du héros, Jennifer Walters, qui a l’habitude de verdir de colère après que Banner lui a donné de son sang pour lui sauver la vie. C’est elle qui sera au centre de la série produite par Marvel/Disney+, «She-Hulk» («Miss Hulk»). Tatiana Maslany tiendra le rôle-titre, aux côtés de Ruffalo et Roth.