Football - Du grand n’importe quoi en Angleterre

En Pologne, c’est pas mal non plus

On ne peut pas non plus passer à côté de ce véritable chef-d'œuvre sorti de la sixième division polonaise entre Siepraw et Branice. Mené 2-1 à la 90e minute, Siepraw a fait monter son gardien pour un corner de la dernière chance. Sur le contre, l’attaquant de Branice remonte tout le terrain balle au pied pour finalement… s’encoubler et laisser ses adversaires revenir pour dégager le ballon.