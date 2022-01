Football : Du grand n’importe quoi en D5 anglaise

Entre expulsions à la pelle et ratés monumentaux, la rencontre entre les semi-professionnels de Whitehawk et Three Bridges a offert son lot de spectacle.

Twitter / @YourInstReplay

C’est le match qu’il ne fallait pas rater en ce début d’année. Les images de la rencontre de cinquième division anglaise entre Whitehawk et Three Bridges (0-1) font le tour des réseaux sociaux depuis le début de la semaine. En cause: le spectacle hautement improbable proposé par les joueurs des deux équipes, actuellement au coude à coude dans le ventre mou du classement.

Cinq cartons rouges

Même s’il n’y a eu qu’un seul but marqué, on ne s’est pas vraiment ennuyé au stade. Au total, pas moins de cinq cartons rouges ont été distribués durant la rencontre, remportée par Three Bridges sur la pelouse de Whitehawk (0-1). Hormis les nombreuses échauffourées qui ont émaillé le match, les spectateurs ont également eu droit à quelques ratés monumentaux, tous plus improbables les uns que les autres.

Twitter / @YourInstReplay

«Devons-nous rire? Pleurer? Faisons les deux. Et prions les Dieux du sport pour que ce que nous avons vu ce jour-là n’arrive plus jamais», peut-on notamment lire dans le compte-rendu du match paru sur le site officiel du club de Whitehawk.