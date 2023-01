Football : Du grand n’importe quoi en Serie C italienne

En Italie, le match entre Fermana et Cesena (1-1) a connu une action hautement improbable, qui a engendré l’égalisation de Cesena.

Du «football total» dans toute sa splendeur. En Serie C italienne (troisième division), les spectateurs du match entre Cesena et Fermana ont assisté à une séquence absolument lunaire, au terme de laquelle le visiteur a pu égaliser et arracher le point du match nul (1-1). Vingt secondes qui vont assurément rester dans les annales du football.