La Française Fabio Quartararo a fini par retrouver le sourire samedi après sa chute matinale au Grand Prix of Aragon. EPA/Javier Cebollada

Choc des images: samedi matin, à 10 minutes de la fin de la troisième séance d’essais libres du GP d’Aragon MotoGP, Fabio Quartararo est éjecté de sa Yamaha et tombe lourdement sur sa hanche gauche. Il peine à se relever, on l’installe sur une civière, on découvre bientôt une grimace de douleur sur son visage.