Astronomie : Du jamais-vu dans le ciel depuis 800 ans

Tous les 20 ans environ, Jupiter et Saturne se rapprochent: c’est la Grande conjonction. Le phénomène n’avait pas été aussi visible depuis 1226.

Les férus d’astronomie auront l’occasion d’assister à un événement exceptionnel, le 21 décembre. Ce jour-là, Saturne et Jupiter ne seront qu’à 0,1° l’une de l’autre: c’est la Grande conjonction. Les deux géantes gazeuses seront si proches l’une de l’autre qu’elles apparaîtront comme une seule et même étoile extrêmement brillante, explique le site Trust My Science. Ce phénomène survient tous les 20 ans environ. En mai 2000, la Grande conjonction était toutefois trop proche du Soleil, rendant son observation quasi impossible.

Si l’événement prévu le jour du solstice d’hiver est pareillement attendu par les amateurs d’astronomie, c’est parce que Jupiter et Saturne n’avaient plus été aussi proches l’une de l’autre depuis le mois de juillet 1623, à l’époque de Galilée. Mais là encore, les deux planètes étaient trop proches du Soleil pour pouvoir être observées correctement.

Cette année, les conditions sont optimales: «Il faut remonter jusqu'en 1226 pour trouver une Grande conjonction visible et aussi rapprochée», s’enthousiasme Kevin Schindler de l’Observatoire Lowell à Flagstaff, en Arizona. Le spectacle sera visible dans le monde entier et sans équipement particulier: il suffira de scruter le sud-ouest dès la tombée de la nuit. En réalité, la proximité entre les deux géantes gazeuses restera très relative: Saturne se trouvera deux fois plus loin de la Terre que ne le sera Jupiter.

Certains astronomes assimilent la Grande conjonction, qui survient proche du jour de Noël, à l’étoile de Bethléem. Selon la Bible, cette astre a guidé les rois mages vers la crèche où est né Jésus-Christ. Or, il pourrait en réalité s’agir d’une conjonction planétaire, plusieurs phénomènes de ce type s’étant produits dans la décennie précédant le début de l’ère chrétienne. Le site Trust my Science évoque notamment un rapprochement entre Jupiter et Saturne en l’an 7 av. J.-C., et une conjonction entre Vénus et Jupiter en l’an 2 av. J.-C.