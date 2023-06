Une prostituée accuse un élu UDC schwytzois de violences

Bernhard Diethelm aurait violemment étranglé la femme au point de mettre sa vie en danger. Il aurait aussi tenté de la droguer pour l’endormir et profiter d’elle. La rencontre se serait terminée par une violente altercation, durant laquelle la femme a été blessée au visage, aux jambes et aux bras. La justice reproche aussi à l’élu d’avoir détenu, puis partagé des images zoophiles avec la prostituée.

Point de vue pas entendu

Le politicien UDC se défend en parlant d’une affaire privée, dont les faits sont exagérés, dans une prise de position écrite envoyée dans la nuit de lundi à mardi, à plusieurs médias. Il ajoute qu’il n’a «jamais eu l’occasion de faire entendre son point de vue» et que cette affaire a porté préjudice à ses proches, «ce que je ne peux et ne veux plus accepter et qui me touche personnellement de très près», écrit-il.