Psychiatrie – Du LSD au lieu des antidépresseurs: le pari prometteur des jeunes chercheurs

«C’est une technique très prometteuse, soutenue par les données scientifiques et la recherche, mais encore très peu connue même des professionnels», raconte Federico Seragnoli, organisateur de la conférence qui s’est tenue à Lausanne ce week-end. Le sujet est si frais que ce sont les associations estudiantines qui portent la transmission des savoirs. «La conférence offrait des crédits de formation continue aux psychologues et psychiatres, poursuit-il. En quelques années à m’intéresser à ce sujet, j’ai pu en apprendre beaucoup par rapport à des thérapeutes de longue date qui ne savent pas que ça existe.» En tant que psychologue et chercheur, le jeune homme accompagne lui-même des thérapies utilisant ces substances, supervisées par les HUG.

«Les patients sont très encadrés, ce sont par exemple des quinquagénaires qui n’ont jamais touché de drogue de leur vie. Ça les rassure de le faire dans un cadre tout à fait légal.» En effet, la Suisse est le seul pays au monde où les psychédéliques peuvent être utilisés de façon thérapeutique; des autorisations doivent être demandées pour chaque patient par des psychiatres agréés, qui sont aujourd’hui 30 en Suisse. «On administre la substance à l’hôpital, sous surveillance, tout en laissant le patient faire son introspection. On est là pour le rassurer, et prendre des notes sur ce qu’il nous raconte. Et bien sûr, cela s’insère dans une thérapie qui commence bien avant et se poursuit bien après.»