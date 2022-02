maquillage et accessoires - Du make-up pour célèbrer l’amour

À chaque fête sa collection de make-up. La Saint-Valentin ne fait pas exception. Pour cette édition, les cœurs, les paillettes et le rose sont encore une fois les indispensables de la fête des amoureux.

Kylie Cosmetics sort, le 3 février, sa première gamme pour la fête des amoureux depuis deux ans. L’originalité de cette collection réside dans la forme des produits. En effet, les cœurs sont partout: les tubes de rouges à lèvres, les boîtes de faux cils, la forme des fards et même celle du miroir.

La marque coréenne Kaja décline également le contour du cœur pour les flacons de gloss mais aussi les éponges à blush. Too Faced et Lancôme l’utilisent pour le raisin de ses rouges à lèvres et NARS l’appose sur le boîtier de sa poudre compacte.