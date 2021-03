Ainsi, les branches qui génèrent la plus grande valeur ajoutée telles que chimie, horlogerie, bijouterie, finance, négoce international, activités liées à la santé ainsi qu’une partie des services aux entreprises ont retrouvé le chemin de la croissance avant la fin de l’année dernière et vont bénéficier du rebond conjoncturel attendu en 2021, relève l’OCSTAT.

En revanche, le redressement prendra plus de temps pour les branches qui pâtissent le plus de la situation sanitaire, soit hôtellerie, restauration, transport aérien, culture, sport et événementiel. Certains secteurs risquent de devoir faire face à des faillites et des licenciements et pourraient rester durablement en deçà de leur niveau d’avant la crise. Le taux de chômage au bout du lac devrait atteindre en moyenne 5,7% en 2021. Il est actuellement proche de son pic et devrait diminuer ensuite, de manière très graduelle toutefois, souligne encore l’OCSTAT. Un taux de chômage de 5,5% est anticipé pour 2022.