Streaming : Du non-stop pour Hardwell sur la Toile

Le DJ a mis un terme à son radio show après 10 ans. Il a basculé sur des plateformes vidéo avec une diffusion en continu.

Le 15 janvier 2021 était la date de la dernière de «Hardwell on Air», célèbre émission produite et animée par le Néerlandais et proposée sur sa chaîne YouTube, son compte Facebook et par plusieurs radios dans le monde. En 10 ans, pas moins de 500 numéros ont été diffusés. Dans cet ultime épisode, Hardwell, retraité des platines depuis 2018, a rassuré ses fans. Si son radio show a bel et bien disparu, un autre type de contenu a déjà pris le relais sur la Toile.