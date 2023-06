Astuce: Du papier alu dans le lave-vaisselle fait des miracles

Et ce petit quelque chose, c’est du papier aluminium. Carolina en fait une boule qu’elle vient placer dans le panier à couverts du lave-vaisselle. Et voilà! Les couverts en ressortent ultrabrillants! Le phénomène de ternissement est dû à la rouille provenant des vis situées à l’intérieur de la machine ou sur les casseroles, qui vient se déposer en mince couche sur les couverts. Comme l’aluminium s’oxyde plus rapidement que l’acier inoxydable, il attire la rouille. La réaction chimique qui se produit entre la feuille d’aluminium et le liquide vaisselle permet d’éliminer toutes traces.