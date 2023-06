Kloten: Du personnel pour accélérer les contrôles à Zurich

Les contrôles de sécurité des voyageurs et de leurs bagages à l’aéroport sont source de stress pour les voyageurs s’ils doivent attendre pour passer les portiques de sécurité. Avec la pandémie, le personnel a été réduit et, maintenant que le trafic aérien reprend, il manque des contrôleurs qui doivent être formés avant d’être opérationnels. À Zurich, sur cinq cours de formation prévus cette année, deux sont déjà terminés. Le personnel d’assistance supplémentaire qui soutient la préparation du contrôle de sécurité est déjà formé et en service. Au total, la police cantonale a engagé environ 200 collaborateurs supplémentaires pour le contrôle de sécurité.