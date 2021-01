Dustin Poirier et Conor McGregor copains comme cochons avant leur affrontement de cette fin de semaine. L’Irlandais a même accepté un cadeau de son adversaire: une bouteille de sauce piquante.

Mais où est donc passé Conor McGregor, le roi de la provocation et des «punch lines»? Lui, qui avait habitué ses fans à faire le show en conférence de presse et lors de la pesée publique d’avant match, est resté très calme et courtois en face de Dustin Poirier.