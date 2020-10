États-Unis : Du plexiglas entre Mike Pence et Kamala Harris lors du débat

Mercredi soir, le vice-président américain Mike Pence et Kamala Harris, la colistière de Joe Biden, débattront à Salt Lake City, dans l’Utah.

Kamala Harris et Mike Pence seront placés à près de quatre mètres l’un de l’autre, plutôt que les quelque deux mètres prévus au départ.

Le vice-président américain Mike Pence et sa rivale démocrate Kamala Harris seront séparés par une paroi en plexiglas lors de leur débat mercredi, a indiqué lundi une responsable de l’équipe de Kamala Harris. La décision a été prise après l’annonce que le président américain Donald Trump souffrait du Covid-19.

La colistière du candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, et le républicain Mike Pence seront placés à près de quatre mètres l’un de l’autre, plutôt que les quelque deux mètres prévus au départ. Et pour plus de précautions, la commission indépendante qui organise le débat va installer du plexiglas entre les deux rivaux.