Italie : Du porno résonne dans les rues à la place des chants de Noël

Des petits malins ont piraté le système de diffusion par haut-parleur de la ville de Vieste, lundi. L’adjointe au maire est consternée.

Gémissements et cris ont donc remplacé les douces mélodies de fin d’année, provoquant un mélange d’hilarité et de stupeur parmi les badauds. Des vidéos de l’incident ont été publiées sur les réseaux sociaux, où l’adjointe au maire a fait part de son indignation: «L’intelligence humaine a des limites, la stupidité n’en a pas», a réagi Rossella Falcone.

Peu avant cet incident, des petits malins s’étaient déjà amusés à perturber une conférence en streaming consacrée aux perspectives touristiques de la commune. «Certains participants ont enfilé une cagoule et perturbé la réunion en jurant ou en diffusant de la musique forte et des obscénités. Plus tard, le système de diffusion installé dans les rues du village a été trafiqué, et les musiques de Noël ont été remplacées par un son salace», a-t-elle expliqué.