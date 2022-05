Brésil : Du porno sur des écrans de l’aéroport de Rio

Des écrans publicitaires de l’aéroport Santos-Dumont ont vu défiler, vendredi, des extraits de films pornographiques. Certains s’en sont amusés, d’autres ont été choqués, la compagnie publique a porté plainte.

La compagnie publique Infraero, qui gère l’aéroport, a expliqué que le piratage concernait des écrans publicitaires, et non les écrans diffusant des informations sur les vols, qui sont sous la responsabilité d’une autre entreprise. «Infraero a pris les mesures appropriées et a porté plainte auprès de la police fédérale», a annoncé la compagnie.