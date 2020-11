Coronavirus«Du porte-à-porte de nos jours, c’est irresponsable!»

Collecte de fonds

Dans le cas du Veveysan, il s’agissait d’une collecte de fonds en faveur de Pro Natura. «O ui, il est vrai que n o us continuons le porte - à - porte. La question d’arrêter s’est posée et nous faisons le point régulièrement . Mais, si médiatiquement la pr o tection de la biodiversité et du climat sont passées au second plan, les problèmes n’ont pas disparu pour autant, rappelle le porte-parole Nicolas Wüthrich. Nous devons donc continuer de financer nos activités. Bien entendu, nous avons mis en place des protocoles de protection sanitaire stricts et nous ne forçons pas les portes. Si les gens ne veulent pas nous recevoir, nous n’entrons pas.»