Viande de synthèse : Du poulet de labo qui séduit même des végétariens

Cette viande «cultivée in vitro» est servie dans un restaurant israélien. Cette technologie pourrait à terme jouer un rôle dans la sécurité alimentaire mondiale.

Labo et resto

Ici, pas d’animaux. Dans son laboratoire, des cellules extraites d’œufs de poule fertilisés sont mises en culture dans des bioréacteurs et nourries de liquides d’origine végétale riches en protéines, graisses, sucre, minéraux et vitamines. Grâce à ces liquides nutritifs, les cellules se développent comme elles le feraient dans le corps de l’animal, et deviennent tissu musculaire et graisses. A l’issue du processus, le liquide est retiré du réacteur d’où est recueillie la viande artificielle.