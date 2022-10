Football : Du Real à la Juve, les partisans de la Super Ligue ne désarment pas

Florentino Perez (à gauche) et Andrea Agnelli (à droite), respectivement président du Real Madrid et de la Juventus Turin, côte à côte en 2015.

Avant la prise de parole attendue du président blaugrana Joan Laporta dimanche lors de l'assemblée générale ordinaire du FC Barcelone, c'est Pérez qui a rouvert le feu des critiques contre la Ligue des champions, épreuve reine de l'UEFA dont son Real est tenant du titre. «Notre sport bien-aimé est malade», a clamé le puissant président merengue dimanche dernier lors de l'Assemblée générale de son club, avant de filer la métaphore tennistique: «Pourquoi vouloir priver les fans de grosses affiches? Nadal et Federer se sont affrontés plus de 40 fois, Nadal et Djokovic 59 fois: est-ce ennuyeux? Le Real Madrid et Liverpool ne se sont affrontés que neuf fois en 67 ans.»