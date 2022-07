Jeux vidéo : Du remous chez le créateur de «Pokémon Go»

En difficulté financière, Niantic annule la sortie de plusieurs jeux et prévoit de tailler 8% de ses effectifs.

Malgré le succès que continue à connaître «Pokémon Go», son créateur américain, le studio Niantic, qui a engrangé jusqu’ici près de six milliards de dollars avec son jeu en réalité augmentée lancé à l’été 2016, fait face à une situation difficile. Dans un e-mail adressé à ses employés et rapporté par Bloomberg, le patron John Hanke a annoncé que sa société était «confrontée à une période de turbulences économiques» et qu’elle devait «réduire les coûts dans divers domaines» pour se préparer au mieux aux «tempêtes économiques à venir».