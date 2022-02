Vaud : Du retraité mordu aux proprios de chiens, le verdict mécontente tout le monde

Un septuagénaire bricoleur a été blessé par deux dogues argentins à Bex chez une connaissance où il effectuait des travaux. Le Tribunal de Vevey a rendu un verdict qui a provoqué un recours de toutes les parties.

Ce n’est pas tous les jours qu’un verdict suscite un mécontentement général de l’ensemble des parties. L’affaire est d’autant plus atypique que la victime, un septuagénaire transféré au CHUV après avoir été mordu par deux dogues argentins, était lui aussi poursuivi pour violation de domicile. Une procédure pour lésions corporelles graves par négligence ayant été ouverte contre eux, le propriétaire des molosses et son père ont contre-attaqué en se plaignant de l’intrusion du retraité bricoleur. Comme il fallait s’y attendre, le Tribunal de Vevey a écarté la thèse de la violation de domicile de la part du retraité qui, au terme de sa pause de midi, est retourné au domicile où il effectuait des travaux en ouvrant lui-même la porte après avoir sonné.

«Il est regrettable que le tribunal ait retenu des lésions corporelles simples alors que mon client a subi une atteinte permanente à la fonction du genou gauche et de multiples séquelles cicatricielles sur les membres et le crâne.»

Même s’il estime que le jugement «est globalement satisfaisant», Me Lehmann a fait une déclaration d’appel. Le propriétaire des deux molosses et son papa ont écopé respectivement d’une peine ferme de 100 jours-amende à 100 fr et 60 jours-amende à 50 fr avec un sursis de 2 ans. Malgré le fait que les lésions graves n’ont pas été retenues, ce verdict n’a satisfait ni le père ni le fils. Ils ont, eux aussi, fait appel. L’affaire va donc être traitée par le Tribunal cantonal vaudois.