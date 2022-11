Vaud : Du sable cher et plus doux pour les pieds à la Grande Jetée de Nyon

Le sable suisse du terrain multisport fait mal aux pinceaux. Ainsi, la Ville de Nyon veut le remplacer avec un revêtement bien plus coûteux et provenant de l’étranger.

Les installations sportives implantées depuis 2018 à la Grande Jetée de Nyon doivent être renouvelées. Quelque 130’000 francs sont prévus à cet effet, dont 40’000 francs uniquement pour le sable. Ce dernier, provenant de la région, n’est pas adapté à la pratique du beach-volley car il fait mal aux pieds. C’est pour cette raison que les autorités ont commandé du sable français, plus fin et aux grains ronds, provenant de la carrière E. Peysson à Saint-Nazaire-en-Royans, dans la Drôme. Il faut compter environ 130 francs par tonne livrée sur place et 230 tonnes sont requises pour remplacer l’ancien sable. A cela s’ajoutent encore quelques frais liés au travail de transbordement du sable et de sa mise en place, selon 24 Heures.