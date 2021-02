Un crime s’est-il produit à Meisterschwanden (AG), ou alors un pédalo attaqué par la rouille a-t-il produit cette couleur rougeâtre au bord du lac de Hallwil? Non. L’explication est tout à fait naturelle. Il s’agit d’une algue, la Planktothrix rubescens, appelée aussi sang des Bourguignons à cause de sa couleur lie-de-vin, qui fait partie des cyanobactéries.

Un spécialiste indique qu’en temps normal, elles restent entre dix et quinze mètres de fond. Mais quand il y a peu de mouvement dans le lac, elles remontent et se colorent. Le fait que ces algues soient déjà visibles vers la fin du mois de février est «peu fréquent, mais pas totalement surprenant dans les conditions actuelles».

Non, ce n’est pas un pédalo rouillé qui a provoqué cette couleur rougeâtre, mais bien une algue.

Quand elles sont en profondeur, ces algues ne posent pas de problème. Mais en surface, «si vous voyez un tapis rouge d’algues, vous ne devez surtout pas boire l’eau», dit l’expert. Sa variante bleu-vert peut également représenter un danger pour les chiens, ajoute-t-il. L’été dernier, par exemple, six chiens sont morts à cause des algues bleues dans le lac de Neuchâtel. Les algues de Bourgogne sont également apparues plus fréquemment dans le lac de Zurich l’année dernière.