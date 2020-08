«Du sang giclait de ma plaie. J’étais en état de choc»

jess 17.08.2020 à 10:52

mes enfants ont peur des chiens. on leur apprend comment aller carresser les chiens qu ils CONNAISSENT et qu ils aient moins peur. par contre on leur explique ien de ne JAMAIS toucher un chien qu ils ne connaissent pas. D autant plus que certains maîtres n aiment pas admettre que leur chien n est pas forcément commode!!! d autres par contre, comme notre voisin, m a dit qu il ne préfère pas qu on le carresse quand il est en laisse. eh bien, chapeau et merci, au moine on ne prend aucun risque, meme si j adore les chiens et que j apprends aux enfant qu on a pas besoin d avoir peur de tous les chiens. ce sont des animaux, et meme adorables, il suffit d un sursaut et ils peuvent se retourner... dénoncez-vous les 3 gars, dites que vous avez paniqué mince quoi! un peu d honnêteté et de courage dans ce monde qui va de plus en plus mal