«Counter-Strike»Du sang neuf qui donne un coup de fouet à G2 Esports

La structure européenne G2 Esports a signé un parcours remarquable dans le terrible Groupe C du BLAST Premier Fall sur «Counter-Strike», qui s’est achevé mercredi dernier. Tombée une première fois face à Astralis lors de son second match, la team de KennyS et Nexa a finalement pris sa revanche en finale sur les Danois sur le score de 2-0, non sans avoir auparavant corrigé les Brésiliens de FURIA et les Américains de MIBR. G2 Esports est ainsi qualifié pour la grande finale du tournoi en décembre.