Actualisé 25.04.2020 à 18:52

Seat Leon

Du sex-appeal espagnol, mais avec de la substance

La quatrième génération de la Seat Leon se veut plus sûre d'elle que jamais. Et pour cause.

de tg/age

1 / 3 Seat a présenté sa quatrième génération de Leon. Celle-ci bénéficie enfin d'un cockpit plus sexy. Au niveau des motorisations, il y a l'embarras du choix: essence (de 90 à 190 ch), diesel (115 ou 150 ch, également en quatre roues motrices pour la version break la plus puissante), une variante au gaz naturel de 130 ch, hybride modéré de 110 ou 150 ch et hybride rechargeable de 204 ch et une autonomie électrique de 60 kilomètres. Tout le monde devrait y trouver son compte.

Jusqu'à présent, c'était la Golf qui était perçue comme noble et respectable, même si elle manquait un peu de sex-appeal. Mais quand la quatrième génération de la Seat Leon fera son apparition sur le marché à la fin du mois, à un prix de départ de 24'950 francs (la Leon Sportstourer de 130 ch sera quant à elle disponible à partir de 29'400 francs), les choses prendront une tout autre tournure.

À force de détermination et de passion, les Espagnols prouvent une fois de plus que l'on peut non seulement construire une voiture de tous les jours à l'instar du best-seller de Wolfsburg sur base d'une plateforme transversale modulaire, mais que celle-ci peut également avoir un fort pouvoir de séduction, qui a de quoi nous faire tourner la tête de la même façon qu'un couple de danseurs tango sur Las Ramblas.

Nouvelles variétés de motorisations

Avec son minois un tantinet provocateur, ses flancs musclés et sa jolie partie arrière, son design est fort agréable. Ses 150 ch en version essence lui donnent de la fougue, mais elle garde de la souplesse dans les virages grâce à sa direction directe. Sa suspension adaptative en mode sport permet de faire rapidement monter la pression lors d'une sortie sur circuit. Bref, la Leon a tout autant de prestance que de substance.

C'est pourquoi son fervent design s'accompagne d'une astucieuse technologie. À commencer par les types de moteurs trois et quatre cylindres qui, dans un premier temps, couvrent un spectre de puissance de 110 à 150 ch. Que ce soit en version essence, diesel, hybride modéré ou rechargeable avec une autonomie électrique pouvant atteindre 60 kilomètres, ou encore au gaz naturel, la Seat Leon offre plus de variétés que la plupart de ses concurrentes.

Mais cela passe également par les systèmes d'assistance jusqu'à la conduite quasi autonome sur autoroute et se termine par l'ambiance intérieure où, comme pour la Golf, on a fait un pas de géant vers la digitalisation. Car la Leon est désormais équipée d'un tout nouveau cockpit, tout en sobriété, avec des instruments virtuels, un grand écran tactile et des capteurs qui viennent remplacer les nombreux boutons d'autrefois. Et il va de soi que la Leon est connectée en permanence et sans fil au smartphone, qu'elle navigue en ligne et peut être enrichie avec toutes sortes d'applications.

Plus spacieuse

En outre, elle est plus spacieuse que jamais. Elle a gagné 9 cm et fait désormais 4m37 de long, et son empattement a été rallongé de 5 cm. Le siège arrière offre dorénavant suffisamment de place pour accueillir aisément des adultes. Et si cela ne devait pas suffire, la Leon existe également en version break avec un coffre plus volumineux. Alors que la capacité du modèle cinq portes reste 380 litres, le volume du coffre du modèle ST augmente de 30 litres et offre désormais une contenance de 620 litres lorsque les sièges ne sont pas rabattus.