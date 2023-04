Poisson d’avril: florilège en Suisse

C’est le 1er avril, alors gaffez-vous! Vous n’êtes pas à l’abri de vous retrouver avec un poisson collé dans le dos! Mais on ne vous la fait pas partout. Si vous avez lu la presse du jour, vous n’êtes sûrement pas passés à côté des futures plantations de salades et carottes, qui remplaceront bientôt la patinoire sur la place de la Gare à Lausanne. C’est en effet ce qu’a fait croire « 24heures », en prétendant que des jardins familiaux seraient créés, en attendant le début du chantier de la nouvelle gare . Bien trouvé!

Du ski jusqu’en dans l’avion

On a ri aussi outre Sarine

Du côté de la Suisse alémanique, le «Tages-Anzeiger» a annoncé que le nouveau mastodonte UBS avait décidé de lancer à son tour un bonnet en laine, à l’image du populaire couvre-chef de Credit Suisse, qui battait tous les records aux enchères. Le bonnet estampillé «We are KMU» devait paraître à 500’000 exemplaires et être offert aux intéressés pour contrer les critiques dont UBS fait l’objet.

Et non, la superstar du football suisse féminin Alisha Lehmann ne va pas troquer son poste de milieu de terrain contre celui de gardienne de l’équipe nationale. La Bernoise de 24 ans aux 12,1 millions de followers sur Instagram est plutôt très convaincante à la place qu’elle occupe, puisqu’elle a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de la facile victoire d’Aston Villa contre Leicester (5-0) en championnat de Premier League.

La Poste s’est bien amusée aussi. Le géant jaune a affirmé vouloir mettre à dispo des collaborateurs des vélos de spinning, pour produire de l’énergie et recharger les véhicules électriques de la Poste et aussi de CarPostal. Et Postfinance n’a pas fait exception. Dans un communiqué, on apprend qu’un film refroidissant high-tech va bientôt rafraîchir la tour en verre de son siège principal à Berne, laquelle produit trop de chaleur en été. Le film aurait été créé avec l’aide de glaciologues et de spécialistes du textile, selon une technique qui s’apparente à celle utilisée pour protéger les glaciers dans les Alpes… (voir image ci-dessous).